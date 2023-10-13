



Русские бежали от мобилизации, израильтяне возвращаются, чтобы воевать за страну





На фоне войны "Железных мечей" газета Washington Post отдала дань уважения духу израильского единства и описывает различия между поведением населения в демократических и авторитарных странах.



"Диктаторы и террористы часто недооценивают боеспособность либеральных демократий", - пишет в колонке газеты Марк Бут, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и автор книги "Американская трагедия во Вьетнаме".



По его словам, Наполеон высмеял Англию как "нацию лавочников" и проиграл, Гитлер считал США "гнилой страной", "наполовину еврейской и наполовину развалившейся", Усама бен Ладен считал Америку "слабой лошадью". И ХАМАС сейчас совершил ту же непростительную ошибку, с его ужасным и варварским нападением на Израиль, приведшим к самым страшным человеческим жертвам еврейского народа со времен Холокоста. Аналогичную ошибку совершит и Хизбалла, если сейчас вступит в войну.



Бут рассказал о различиях между российскими и израильскими гражданами. По его словам, в то время как многие россияне бежали из страны, чтобы избежать мобилизации на войну в Украине, израильтяне, находившиеся за границей, вернулись домой, чтобы сражаться с врагом в Газе.



"За несколько дней Израиль уже мобилизовал 360 тыс. резервистов - достижение, которого смогли добиться немногие другие страны. В процентном отношении это эквивалентно мобилизации почти 11 млн. американских солдат, чего США не видели со времен Второй мировой войны".



Он отмечает, что израильские ВВС уже атакуют Газу с воздуха, и вскоре туда войдут сухопутные войска. Перед ними стоит невероятно сложная задача - продвигаться через плотные городские кварталы, напичканные ловушками и туннелями, и при этом каким-то образом пытаться освободить более 100 израильтян, находящихся там в заложниках.



Он также заявил, что, в отличие от Путина, который не признает поражения в Украине и не меняет своего провального министра обороны и провального начальника Генштаба в Израиле все будет по другому. "В настоящих демократических странах, таких как Израиль, правительству, которое не смогло защитить юг, придется заплатить за это цену", - заключил он.