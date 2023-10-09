



Россия и ЛАГ об Израиле: боевые действия должны быть прекращены

Лига арабских государств и Россия призывают к немедленному прекращению боевых действий между террористами ХАМАС и Израилем.



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к немедленной деэскалации.



Соответствующее заявление глава российского МИДа сделал во время разговора с лидерами ЛАГ.



"Мы осуждаем насилие с обеих сторон. Мы согласны с тем, что существует необходимость немедленного прекращения нападения на Израиль", - сказали в ЛАГ.

