



Россия и Китай поддержат Иран в случае войны с Израилем



Известный израильский арабист, лектор университета Бар-Илан доктор Мордехай Кедар опубликовал апокалиптический сценарий комбинированной атаки палестинских террористов, Хизбаллы и Сирии, который готовят аятоллы для Израиля.



Кедар также предупреждает, что в случае подобной войны Ирана против Израиля, Россия и Китай поддержат исламскую республику.



Россия и Китай, союзники Ирана, будут "призывать обе стороны к прекращению насилия", почти открыто поддерживать Иран и предоставлять ему информацию о том, что происходит в Израиле. Турция присоединится к призыву прекратить насильственные действия, но будет неявно поддерживать Иран. В арабском и исламском мире толпы людей выйдут на улицы в знак поддержки Ирана и его усилий по уничтожению сионистского образования, подобно тому, как толпы людей поддерживали Хасана Насраллу во время Второй ливанской войны. На этот раз, в отличие от 2006 года, Саудовская Аравия не будет занимать противоположную позицию в отношении нападения на Израиль.



Американское и европейское правительства не будут вмешиваться военным путем, а обойдутся словами, поскольку никто на Западе не хочет получить еще одну зону военных действий в дополнение к украинской. Украинская война опустошила склады боеприпасов НАТО и положила конец желанию лидеров этой организации вмешиваться в чужие войны. Некоторые будут рассматривать иранскую атаку как возможность избавиться от "головной боли", которую Израиль причинял им в течение многих лет, и эта точка зрения стала все более распространенной в последние месяцы после того, как внутренний хаос в Государстве Израиль создал образ Израиля как конфликтной и дезорганизованной страны с слабым обществом, потерявшим всякую волю к борьбе, и, с другой стороны, потерянным, безответственным и бессильным правительством, которое не может даже адекватно справиться с блокированием дорог.



С точки зрения Запада, потеря Израиля не так страшна, потому что Ближний Восток в любом случае ушел от Запада, когда Саудовская Аравия и ее партнеры по Персидскому заливу - страны гораздо более важные, чем Израиль - решили отвернуться от слабой западной коалиции и присоединиться к все более сильному Восточному альянсу, в который входят Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Венесуэла и другие.



Иран очень доволен постоянным желанием американцев в частности и Запада в целом умиротворить Иран, снять с него санкции и принять его как уважаемого члена среди наций, при этом откровенно игнорируя иранскую гонку за бомбой. Такое поведение Запада создало у иранских руководителей чувство уверенности в том, что никто на Западе не сделает ни единого шага на практическом военном уровне, чтобы остановить воздушную и наземную атаку на Израиль, подобную описанной выше.



Американские силы, присутствующие в восточной Сирии, находятся там для защиты американских, а не израильских интересов, и Иран уже несколько раз демонстрировал, что для него не составляет труда атаковать эти американские силы с помощью ракет и БПЛА. Американская администрация признает негативную позицию либерального большинства американского еврейства по отношению к Израилю, особенно в последние месяцы, и поэтому не боится, что заплатит слишком высокую общественную и политическую цену, если оставит Израиль самостоятельно справляться с иранским вторжением. Байден, естественно, скажет на камеры, что "Израиль имеет право на самозащиту", но постарается не предпринимать никаких реальных шагов.



Я не знаю, насколько реалистичен этот сценарий - воздушное и наземное нападение на Израиль, но даже если вероятность того, что это произойдет в обозримом будущем, составляет всего один процент, Государство Израиль должно действовать как единый организм, и крайне важно, чтобы коалиция работала с оппозицией, чтобы подготовить страну к этому сценарию с точки зрения армии, ее войск, сил и баз, полиции (включая пограничную полицию и национальную гвардию), электрической инфраструктуры, связи и транспорта, оборонительных и наступательных киберов, снабжения продовольствием и водой и т.д.

