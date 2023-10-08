



Рон Дермер: Число погибших намного выше ныне известного

Министр по стратегическим вопросам Рон Дермер в интервью американскому новостному каналу CNN сказал:



“Число погибших намного выше. Сотни человек были убиты. Десятки человек были похищены и увезены в Газу. У нас более 600 погибших. Вероятно, будет еще много погибших. Еще несколько сотен человек”.



Министр подсчитал, что реальное число жертв намного превышает официально заявленные цифры, и подтвердил CNN, что среди похищенных есть и американские граждане, но сколько точно, также пока неизвестно. Ведь в Израиле живет много людей с двойным гражданством.



“У нас есть сообщения об убийстве нескольких американцев. Также имеются сведения о пропавших без вести американцах. Мы прилагаем все силы, чтобы проверить эти данные”.