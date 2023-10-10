



Рolitico: в Европе боятся волны нападений на синагоги и еврейские школы

Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия приняли меры по усилению полицейской защиты еврейских общин после неожиданного нападения ХАМАСа на Израиль и последовавшей эскалации конфликта.



Правительства европейских стран опасаются роста числа актов антисемитизма в связи с боевыми действиями между Израилем и поддерживаемым Ираном движением ХАМАС в секторе Газа, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил войной.



В Лондоне в субботу, 7 октября, были замечены сторонники палестинцев, которые праздновали нападение ХАМАСа, что побудило полицию создать патрули для обеспечения безопасности.



Столичная полиция Лондона добавила, что конфликт может привести к акциям протеста в ближайшие дни. "Мы обеспечим соответствующий план действий полиции, чтобы сбалансировать право на протест и любые помехи для жителей Лондона", - говорится в заявлении.



Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил в субботу, 7 октября,что он попросил префектов по всей Франции усилить охрану еврейской общины и что пока угроз не было, сообщает Huffington Post, но он созовет совещание для оценки ситуации.



Это произошло после того, как премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала леворадикальную партию La France Insoumise формой антисемитизма после того, как она опубликовала пресс-релиз с призывом "покончить с израильской колонизацией".



Берлинская полиция заявила, что усилила меры защиты еврейских и израильских учреждений после нападения ХАМАСа, сообщает Tagesspiegel.



Центральный совет евреев Германии написал, что находится в интенсивном контакте с властями. "Также действует следующее указание: никакого насилия, никаких беспорядков и никакой ненависти на немецких улицах", - говорится в сообщении.



Аналогичные меры защиты еврейской общины были приняты в Испании и Италии.