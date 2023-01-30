



Родители напуганы: Две работницы детсада Кохав Ям поддержали бойню в Неве-Яаков



В детском саду Кохав Ям, входящих в структуру детских учреждений Герцлии две помощницы воспитательниц делились словами радости по поводу массового убийства, произошедшего в субботу вечером в Иерусалиме, и словами похвалы в адрес террориста, совершившего его.



Работницы детсада разместили в социальных сетях видео с места нападения и празднований на улицах арабских городов после него, и добавили к клипам флаги ООП и пальцевое эмодзи знака победы (V sign).



Испуганные родители наткнулись на слова похвалы ужасающей бойни и обратились к администрации детского сада с требованием принять меры против помощниц. Администраторы детского сада сообщили родителям, что вход помощниц будет немедленно прекращен и что их вызвали на разбирательство.



Мать ребенка в детском саду написала своим подругам во внутренней группе Facebook: "Привет, мамы, после вчерашнего террористического инцидента в Иерусалиме две помощницы из детского сада моего сына разместили пост в поддержку теракта. Администраторы детского сада сообщили нам, что помощницы приглашены на слушание и больше не будут входить в детский сад".



По ее словам, "это комплекс детского сада с большим количеством детей и невооруженным охранником на входе. Кто-нибудь знает, можно ли потребовать усиления вооруженной охраны на входе? Хотя бы на ближайшее время".





