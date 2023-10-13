



РИА Новости: геноцид - это не преступление, Запад поддержал Израиль

В своей статье о реакции Израиля на резню своих граждан, а также на похищение женщин, детей и стариков, некто Кирилл Стрельников забыл упомянуть о том, что сделал ХАМАС с израильтянами. Но, как уже очевидно, страну людоедов людоеды населяют и взгляды у них такие же - людоедские. Россия всегда обвиняла тех, на кого собирается напасть в том, что она делала или будет делать сама.



Перевернув с ног на голову понятие о геноциде, журналист пишет об обесточенном и обезвоженном террористическом анклаве. А давайте посмотрим на то, что Россия делает с “братской Украиной” вот уже почти два года. Но, нет. Стрельников, или РИА Новости в лице Стрельникова, сравнивает Израиль с…:



“Дело в том, что заявления и действия сегодняшнего руководства Израиля до степени смешения походят на заявления и действия страны, которая в свое время уничтожила от четырех до шести миллионов самих евреев. Речь идет о нацистской Германии”.



Но ведь всех евреев одним гребнем не расчешешь, нет. Поэтому:



“Нужно пояснить, что далеко не все евреи и не все израильтяне поддерживают по факту разворачивающийся геноцид палестинцев, но карт-бланш, выданный Израилю со стороны США и Евросоюза, дарит руководству "единственной демократии на Ближнем Востоке" уверенность, что победа в войне все спишет и что они обязаны на сто процентов использовать подвернувшийся исторический шанс решить палестинский вопрос раз и навсегда”.



И к высокопарным рассуждениям об израильском гештальте…



“Чтобы закрыть свой гештальт, израильтянам нужно убить всего несколько сотен тысяч, а может, миллион или два палестинцев, которые, по сути, заперты на маленьком клочке земли и которым некуда бежать. То есть сделать это будет достаточно просто, и руководство Израиля, судя по всему, решение уже приняло”.



Однако ни слова о том, сколько тысяч израильтян убили “мирные палестинцы” за все время существования Государства Израиль.

