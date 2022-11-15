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Резня в Ариэле. Подробности
15.11.2022 10:06 Аркадий Бочаровский

Резня в Ариэле. Подробности

По меньшей мере три человека получили утром 15 ноября ранения в результате теракта в Ариэле.

Нападение произошло в двух местах - на автозаправочной станции "Тен" в промышленной зоне Ариэля и у въездных ворот в промышленную зону. 

Сначала террорист ударил ножом двух мужчин в возрасте 40 лет на автозаправочной станции и тяжело ранил их. Затем он ударил ножом 35-летнего мужчину у въездных ворот и нанес ему ранение средней тяжести.

Один раненый находится в критическом состоянии.
 



В 09:28 на горячую линию 101 МДА в районе Яркон поступило сообщение о трех раненых в результате нападения возле автозаправочной станции "Тен" в промышленной зоне Ариэля. На место происшествия были вызваны медики и санитары MADA.

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