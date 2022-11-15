



Резня в Ариэле. Подробности

По меньшей мере три человека получили утром 15 ноября ранения в результате теракта в Ариэле.



Нападение произошло в двух местах - на автозаправочной станции "Тен" в промышленной зоне Ариэля и у въездных ворот в промышленную зону.



Сначала террорист ударил ножом двух мужчин в возрасте 40 лет на автозаправочной станции и тяжело ранил их. Затем он ударил ножом 35-летнего мужчину у въездных ворот и нанес ему ранение средней тяжести.



Один раненый находится в критическом состоянии.



#عاجل | الإعلام العبري يتحدث عن إطلاق النار على فلسطيني نفذ عملية طعن في منطقة أرئيل الاستيطانية قرب سلفيت، أصاب خلالها 3 مستوطنين بجراح أحدهم بحالة الخطر. pic.twitter.com/iXEhRGVXNQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 15, 2022

В 09:28 на горячую линию 101 МДА в районе Яркон поступило сообщение о трех раненых в результате нападения возле автозаправочной станции "Тен" в промышленной зоне Ариэля. На место происшествия были вызваны медики и санитары MADA.