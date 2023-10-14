



Резкая эскалация на севере, ВВС впервые наносят удары в глубине Ливана

В последние минуты был произведен массированный обстрел израильской территории из Ливана.



По Израилю выпущено более 30 минометных снарядов.



ЦАХАЛ в ответ наносит артиллерийские удары по южному Ливану.



مشاهد من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي ورد المقاومة على مواقع إسرائيلية. pic.twitter.com/RNp1feDK1K — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 14, 2023

Хизбалла взяла на себя ответственность, и заявила, что запустила 30 ракет и несколько противотанковых ракет.Это самая серьезная эскалация с начала войны в ГазеПресс-секретарь ЦАХАЛа: После первоначального сообщения о нескольких пусках с ливанской территории в направлении района горы Дов, силы ЦАХАЛа в настоящее время атакуют источник обстрела.Самолеты ВВС Израиля впервые в ходе нынешней эскалации в глубине Ливана начали атаковать источник обстрела в районе горы Дов.