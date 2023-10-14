Новости » Арабо-израильский конфликт
Резкая эскалация на севере, ВВС впервые наносят удары в глубине Ливана
14.10.2023 15:50 Аркадий Бочаровский

Резкая эскалация на севере, ВВС впервые наносят удары в глубине Ливана

В последние минуты был произведен массированный обстрел израильской территории из Ливана.

По Израилю выпущено более 30 минометных снарядов.

ЦАХАЛ в ответ наносит артиллерийские удары по южному Ливану.
 



Хизбалла взяла  на себя ответственность, и заявила, что запустила 30 ракет и несколько противотанковых ракет.
Это самая серьезная эскалация с начала войны в Газе

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: После первоначального сообщения о нескольких пусках с ливанской территории в направлении района горы Дов, силы ЦАХАЛа в настоящее время атакуют источник обстрела.

Самолеты ВВС Израиля впервые в ходе нынешней эскалации в глубине Ливана начали атаковать источник обстрела в районе горы Дов.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы