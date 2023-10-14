Резкая эскалация на севере, ВВС впервые наносят удары в глубине Ливана
В последние минуты был произведен массированный обстрел израильской территории из Ливана.
По Израилю выпущено более 30 минометных снарядов.
ЦАХАЛ в ответ наносит артиллерийские удары по южному Ливану.
Хизбалла взяла на себя ответственность, и заявила, что запустила 30 ракет и несколько противотанковых ракет.
Это самая серьезная эскалация с начала войны в Газе
Пресс-секретарь ЦАХАЛа: После первоначального сообщения о нескольких пусках с ливанской территории в направлении района горы Дов, силы ЦАХАЛа в настоящее время атакуют источник обстрела.
Самолеты ВВС Израиля впервые в ходе нынешней эскалации в глубине Ливана начали атаковать источник обстрела в районе горы Дов.