



Резервисты сообщают об острой нехватке снаряжения





Один из резервистов, расквартированных близ Газы, сказал сегодня 9 октября в интервью газете "Маарив": "Наше положение плохое. Не хватает элементарного боевого снаряжения. Ни у кого нет кевларовых жилетов, и мы просто не имеем возможности защитить себя во время боя. У нас устаревшие жилеты, которые много весят и не могут нас по-настоящему защитить. У нашего оружия нет прицелов, и нам не хватает элементарного боевого снаряжения".



"Мы сразу попали в резерв, и подразделение находится в полном составе", - продолжил он. "Нас сразу же ввели в строй, несмотря на то, что мы получили другое оружие, нежели то, на которое нас готовили. Ситуация на месте сложная, террористы еще есть, и все борются изо всех сил, делают все возможное".





"Подразделения вокруг нас занимаются сбором пожертвований. Это нелепая ситуация. Нам не нужны деньги, нам нужны керамические жилеты. Это нелогично, что армия не имеет возможности обеспечить своих бойцов жилетами. Наш боевой дух высок, но отсутствие снаряжения очень беспокоит”.



Таль Дарлихман, шеф-повар и владелец кейтеринговой компании, рассказал: "Меня спросили, могу ли я обеспечить горячей едой солдат для батальона.



Дарлихман говорит: “Почему я должен беспокоиться о горячем питании для резервистов - ведь кухня не готова, а сырье еще не получено? Почему не хватает снаряжения для солдат? Почему возникает ощущение, что здесь ничего не работает? В эксплуатации и логистике ноль, базовое обеспечение солдат питанием и снаряжением ноль. Это непередаваемое чувство - разочарование людей там, наверху, и неважно, с какой они стороны. К счастью, люди еще функционируют! Что здесь происходит!?"



Волонтер Хайфского центра логистики, созданного для обеспечения солдат и жителей юга страны продуктами питания, средствами гигиены и одеждой, добавляет: "Солдаты со многих баз, из самых разных мест обращаются к нам без еды, без ничего - поэтому, конечно, мы посылаем им туалетные принадлежности, продукты и все, что возможно". В мошаве Амка на севере страны также провели мобилизацию и быстро изготовили сотни порций еды для солдат, прибывших в поселения совета и места сбора в рамках оценки обстановки на северной границе. "Более 400 горячих и вкусных обедов было доставлено командам в этом районе, и сейчас они работают над приготовлением еще сотен обедов, чтобы доставить их большему количеству солдат".