



Резервистам ЦАХАЛ не хватает экипировки

На фоне поступающих из различных армейских подразделений сообщений о нехватке критически важного военного снаряжения в страну прибывает столь необходимый поток оборонительного снаряжения, говорится в совместном заявлении Министерства обороны, ЦАХАЛ и Ассоциации за благополучие солдат.



Десятки тысяч пожертвованных бронежилетов, касок и других необходимых предметов военного снаряжения направляются в страну. Согласно заявлению, в числе прибывающих грузов - более 50 тыс. керамических жилетов, более 20 тыс. касок и десятки тысяч боевых единиц снаряжения, таких как защитные очки и наколенники.



Эти предметы будут распределены по прибытии, и, согласно заявлению, сотни тысяч других единиц снаряжения уже утверждены и должны быть распределены по всей армии.



В связи с таким массовым и внезапным притоком солдат из разных уголков страны поступают сообщения о том, что некоторые армейские подразделения недостаточно экипированы, не хватает керамических жилетов, ботинок и даже оружия, чтобы распределить его между всеми.



