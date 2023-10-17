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Рейды в Иудее и Самарии: 220 арестованных членов ХАМАСа с начала войны
17.10.2023 20:09 Алина Груднева

Рейды в Иудее и Самарии: 220 арестованных членов ХАМАСа с начала войны

С момента начала войны, с 7 октября, в Иудее и Самарии были арестованы в общей сложности 440 разыскиваемых палестинцев.

По данным ЦАХАЛа, из них 220 оказались членами ХАМАСа.

Только за последний день в ходе рейдов арестованы 83 разыскиваемых, из которых 51 - члены террористической организации. Из них несколько оказались высокопоставленными представителями ХАМАСа.

В Иудее и Самарии неоднократно вспыхивали столкновения между силами безопасности и палестинцами. Также было совершено несколько попыток терактов.


Тем временем, минздрав ПА сообщает, что с 7 октября убит по меньшей мере 61 палестинец в ходе столкновений с ЦАХАЛом.

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