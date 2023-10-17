Рейды в Иудее и Самарии: 220 арестованных членов ХАМАСа с начала войны
С момента начала войны, с 7 октября, в Иудее и Самарии были арестованы в общей сложности 440 разыскиваемых палестинцев.
По данным ЦАХАЛа, из них 220 оказались членами ХАМАСа.
Только за последний день в ходе рейдов арестованы 83 разыскиваемых, из которых 51 - члены террористической организации. Из них несколько оказались высокопоставленными представителями ХАМАСа.
В Иудее и Самарии неоднократно вспыхивали столкновения между силами безопасности и палестинцами. Также было совершено несколько попыток терактов.
בתום מבצע מעצרים נרחב לסיכול טרור והחרמת אמצעי לחימה, נעצרו ביהודה ושומרון 83 מבוקשים מתוכם 51 פעילים של ארגון הטרור חמאס; בכירי חמאס רבים ברחבי הגזרה נעצרו.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023
לכל הפרטים: https://t.co/FWVaY9j8jr pic.twitter.com/Nsg2ojWjRe
Тем временем, минздрав ПА сообщает, что с 7 октября убит по меньшей мере 61 палестинец в ходе столкновений с ЦАХАЛом.