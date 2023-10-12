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Рейд в Иудее и Самарии: из 56 задержанных, 28 - члены ХАМАСа
12.10.2023 13:20 Алина Груднева

Рейд в Иудее и Самарии: из 56 задержанных, 28 - члены ХАМАСа

В ночь на 12 октября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели масштабный рейд в Иудее и Самарии.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, всего было арестовано 56 разыскиваемых подозреваемых и конфисковано оружие.

Уточняется, что 28 задержанных оказались членами ХАМАСа.

В Дженине силы безопасности подверглись нападению. Террористы в них стреляли и бросали взрывчатку. Из-за взрывного устройства вспыхнул пожар. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.

Потерь и пострадавших в рядах сил безопасности Израиля нет. Задержанных и конфискованное оружие передали ШАБАКу.

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