



Рейд в Иудее и Самарии: из 56 задержанных, 28 - члены ХАМАСа

В ночь на 12 октября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели масштабный рейд в Иудее и Самарии.



По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, всего было арестовано 56 разыскиваемых подозреваемых и конфисковано оружие.



Уточняется, что 28 задержанных оказались членами ХАМАСа.



В Дженине силы безопасности подверглись нападению. Террористы в них стреляли и бросали взрывчатку. Из-за взрывного устройства вспыхнул пожар. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.



Потерь и пострадавших в рядах сил безопасности Израиля нет. Задержанных и конфискованное оружие передали ШАБАКу.