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цахал в иудее и самарии | Фото: ЦАХАЛ
04.10.2023 12:19 Алина Груднева

Рейд в Иудее и Самарии: атаки террористов и почти два десятка арестов

В ночь на 4 октября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд к рамках контртеррористической операции в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

В общей сложности, за ночь были арестованы 17 разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

В Хевроне, где арестованы двое подозреваемых, конфисковано оружие, в частности, пистолеты, боеприпасы и светошумовые гранаты. В Шхеме силы безопасности был забросаны камнями, в ответ применены средства для разгона беспорядков.

В Кфар-Акабе по бойцам открыли огонь и бросили в их сторону самодельную бомбу, в результате чего повреждения получили несколько армейских джипов. Также террористы обстреляли еврейские поселения Мево-Дотан, Бат-Хефер и Ган-Нер. Во время обысков в окрестностях были обнаружены их рюкзаки.

В ходе операции потерь в рядах сил безопасности нет. Арестованные и конфискованное оружие переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.

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