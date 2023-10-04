



Рейд в Иудее и Самарии: атаки террористов и почти два десятка арестов

В ночь на 4 октября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели очередной рейд к рамках контртеррористической операции в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



В общей сложности, за ночь были арестованы 17 разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.



В Хевроне, где арестованы двое подозреваемых, конфисковано оружие, в частности, пистолеты, боеприпасы и светошумовые гранаты. В Шхеме силы безопасности был забросаны камнями, в ответ применены средства для разгона беспорядков.



В Кфар-Акабе по бойцам открыли огонь и бросили в их сторону самодельную бомбу, в результате чего повреждения получили несколько армейских джипов. Также террористы обстреляли еврейские поселения Мево-Дотан, Бат-Хефер и Ган-Нер. Во время обысков в окрестностях были обнаружены их рюкзаки.



В ходе операции потерь в рядах сил безопасности нет. Арестованные и конфискованное оружие переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.