



Рейд в Дженине: задержан террорист, причастный к обстрелам в Иудее и Самарии

Утром, 6 сентября, ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК в ходе операции в лагере беженцев в Дженине задержали террориста.



Подробности сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



"Некоторое время назад, во время совместной контртеррористической деятельности после получения точных разведывательных данных силы безопасности задержали Мухаммада Нангию из лагеря в Дженине, боевика "Танзим", который помогал в совершении ряда недавних обстрелов в Иудее и Самарии", - сказано в сообщении.



В ходе контртеррористической операции по израильским бойцам был открыт огонь. В результате завязалась перестрелка, в ходе которой были ранены палестинцы.



"Подозреваемый передан силам безопасности для дальнейшего допроса. Сообщений о ранениях в рядах ЦАХАЛа не поступало", - отметили военные.