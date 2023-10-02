



Рейд в Дженине: проведены аресты

Днем, 2 октября, подразделение спецназа Дувдеван совместно с бойцами МАГАВа провели контртеррористическую операцию в Дженине.



По предварительным данным, были арестованы двое разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности.



В ЦАХАЛе пока что не разглашают подробности операции в Дженине.