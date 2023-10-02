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Рейд в Дженине: проведены аресты
02.10.2023 11:29 Алина Груднева

Рейд в Дженине: проведены аресты

Днем, 2 октября, подразделение спецназа Дувдеван совместно с бойцами МАГАВа провели контртеррористическую операцию в Дженине.

По предварительным данным, были арестованы двое разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности.

В ЦАХАЛе пока что не разглашают подробности операции в Дженине.


Тем временем, за ночь в Иудее и Самарии ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК арестовали 10 подозреваемых. В ходе рейдов силы безопасности подверглись нападениям со стороны палестинцев.

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