Рейд в Дженине: проведены аресты
Днем, 2 октября, подразделение спецназа Дувдеван совместно с бойцами МАГАВа провели контртеррористическую операцию в Дженине.
По предварительным данным, были арестованы двое разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности.
В ЦАХАЛе пока что не разглашают подробности операции в Дженине.
כוחות דובדבן ומג"ב עצרו בג'נין שני מבוקשים@ItayBlumental @migansh5 pic.twitter.com/nCZWCtISkP— כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2023
Тем временем, за ночь в Иудее и Самарии ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК арестовали 10 подозреваемых. В ходе рейдов силы безопасности подверглись нападениям со стороны палестинцев.