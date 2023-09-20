



Рейд в Дженине: эпичное видео с нательной камеры

Армия обороны Израиля обнародовало эпичное видео, снятое нательной камерой в ходе рейда в лагере беженцев в Дженине, который был совершен 19 сентября.



Контртеррористическую операцию задокументировали бойцы подразделения "Дувдеван".



В частности, на видео показано, как солдаты входят в одно из зданий, где проводились обыски.



Также зафиксирован момент, когда дрон ЦАХАЛа нанес удар по террористам, напавшим на военных.



Напомним, в ходе операции был задействован в ходе операции беспилотник "Маоз". Также был задержан один разыскиваемый подозреваемый.



