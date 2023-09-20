Новости » Арабо-израильский конфликт
Рейд в Дженине: эпичное видео с нательной камеры
20.09.2023 20:11 Алина Груднева

Рейд в Дженине: эпичное видео с нательной камеры

Армия обороны Израиля обнародовало эпичное видео, снятое нательной камерой в ходе рейда в лагере беженцев в Дженине, который был совершен 19 сентября.

Контртеррористическую операцию задокументировали бойцы подразделения "Дувдеван".

В частности, на видео показано, как солдаты входят в одно из зданий, где проводились обыски.

Также зафиксирован момент, когда дрон ЦАХАЛа нанес удар по террористам, напавшим на военных.

Напомним, в ходе операции был задействован в ходе операции беспилотник "Маоз". Также был задержан один разыскиваемый подозреваемый.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы