Рейд в Дженине: эпичное видео с нательной камеры
Армия обороны Израиля обнародовало эпичное видео, снятое нательной камерой в ходе рейда в лагере беженцев в Дженине, который был совершен 19 сентября.
Контртеррористическую операцию задокументировали бойцы подразделения "Дувдеван".
В частности, на видео показано, как солдаты входят в одно из зданий, где проводились обыски.
Также зафиксирован момент, когда дрон ЦАХАЛа нанес удар по террористам, напавшим на военных.
Напомним, в ходе операции был задействован в ходе операции беспилотник "Маоз". Также был задержан один разыскиваемый подозреваемый.
תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי יחידת ״דובדבן״ מפעילותם במחנה הפליטים ג׳נין אמש pic.twitter.com/01tWKFIt2e— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 20, 2023