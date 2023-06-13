



Рейд ЦАХАЛа в Шхеме: появились подробности

Армия обороны Израиля поделилась подробностями сегодняшнего рейда в лагере беженцев Балата в Шхеме.



"Сегодня ЦАХАЛ и МАГАВ действовали в лагере Балата, в ходе чего были выявлены и обезврежены самодельное оружие вместе со взрывными устройствами", - сказано в сообщении.



По словам военных, был также замечен вооруженный террорист, который попытался сбежать. По нему был открыт огонь.



"Кроме того, подозреваемые бросали взрывные устройства и камни, а также стреляли в бойцов. Силы ответили боевой стрельбой. Выявлены попадания", - добавили в ЦАХАЛе.



Уточняется, что в ходе столкновений пострадали двое несовершеннолетних жителей лагеря беженцев. По данному факту ведется расследование. Одному из пострадавших была оказана первая помощь военнослужащими ЦАХАЛа на месте происшествия. Позже оба пострадавших были госпитализированы медиками "Красного Полумесяца" в больницу.

