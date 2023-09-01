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Рейд ЦАХАЛа в Самарии: трое арестованных, есть убитый
01.09.2023 12:09 Алина Груднева

Рейд ЦАХАЛа в Самарии: трое арестованных, есть убитый

В пятницу, 1 сентября, Армия обороны Израиля провела рейд в палестинской деревне Акаба в Самарии.

Бойцы окружили дом, в котором скрывались разыскиваемые подозреваемые, планировавшие совершить теракты.

ЦАХАЛ призвал террористов сдаться, однако те отказались, в результате чего началась перестрелка. Информация о пострадавших среди израильтян не поступала.

В конечном итоге, были арестованы трое подозреваемых. У них были изъяты пистолеты и взрывные устройства. Взрывчатку террористы прятали в детской комнате. Задержанных и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.

Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, сообщает, что в результате столкновений с ЦАХАЛом погиб 36-летний палестинец, еще трое получили ранения.

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