Рейд ЦАХАЛа в Самарии: трое арестованных, есть убитый
В пятницу, 1 сентября, Армия обороны Израиля провела рейд в палестинской деревне Акаба в Самарии.
Бойцы окружили дом, в котором скрывались разыскиваемые подозреваемые, планировавшие совершить теракты.
ЦАХАЛ призвал террористов сдаться, однако те отказались, в результате чего началась перестрелка. Информация о пострадавших среди израильтян не поступала.
В конечном итоге, были арестованы трое подозреваемых. У них были изъяты пистолеты и взрывные устройства. Взрывчатку террористы прятали в детской комнате. Задержанных и изъятое оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследования.
Министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу, сообщает, что в результате столкновений с ЦАХАЛом погиб 36-летний палестинец, еще трое получили ранения.
בחדר הילדים אותרו שני מטענים מאולתרים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 1, 2023
נעצרו בכפר שני מבוקשים.
הלוחמים עצרו שבעה מבוקשים נוספים בבית אומר, בכפרים ואדי סימן, צידא ובעיר שכם.
בפעילות בכפר ואדי סימן איתרו הלוחמים והחרימו נשק מסוג M-16 ותחמושת.
במהלך הפעילות בשכם, חשודים יידו אבנים וירו לעבר הכוחות >> pic.twitter.com/TlYmexeVm6