Рейд ЦАХАЛа в лагере беженцев Дженин: шестеро раненых

В результате перестрелки с солдатами ЦАХАЛа в лагере беженцев Дженин пострадали шестеро палестинцев.



Об этом сообщает министерство здравоохранения ПА, подконтрольное ХАМАСу.



Перестрелку между палестинцами и солдатами Армии обороны Израиля засняли на видео.



Как стало известно ранее, ЦАХАЛ задержал троих палестинцев, планировавших совершить теракт.

Heavy confrontations in Jenin between Palestinian Resistance and the israeli occupation forces



israeli military sends helicopters to aid their troops coming under heavy fire from the Resistance pic.twitter.com/NwhpwkfcaD