Рейд ЦАХАЛа в лагере беженцев Дженин: новые подробности

Армия обороны Израиля завершила рейд в лагере беженцев Дженин.



Как стало известно, в ходе операции были арестованы трое боевиков палестинского "Исламского джихада".



Террористы планировали совершить теракт в Израиле в ближайшее время.



По данным министерства здравоохранения ПА, которое подконтрольно ХАМАСу, в результате перестрелки с израильскими силами восемь палестинцев получили легкие ранения.



Пострадавших доставили в больницу. Среди израильских военнослужащих раненых нет.



Heavy confrontations in Jenin between Palestinian Resistance and the israeli occupation forces



israeli military sends helicopters to aid their troops coming under heavy fire from the Resistance pic.twitter.com/NwhpwkfcaD