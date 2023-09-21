



Рейд ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: восемь задержанных за ночь

В ночь на 21 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели контртеррористическую операцию в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



В общей сложности, в ходе ночного рейда были арестованы восемь подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Также были изъяты оружие и боеприпасы, выявленные во время обысков.



В нескольких городах и деревнях силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни и взрывчатку, запускали фейерверки и также открывали огонь. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Кроме того, ночью поступило сообщение об очередном обстреле поста ЦАХАЛа в районе города Иртах. Среди бойцов никто не пострадал. В ходе обыска было обнаружено несколько гильз.



