Рейд ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: восемь задержанных за ночь
В ночь на 21 сентября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК провели контртеррористическую операцию в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
В общей сложности, в ходе ночного рейда были арестованы восемь подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Также были изъяты оружие и боеприпасы, выявленные во время обысков.
В нескольких городах и деревнях силы безопасности подверглись нападениям. В них бросали камни и взрывчатку, запускали фейерверки и также открывали огонь. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Кроме того, ночью поступило сообщение об очередном обстреле поста ЦАХАЛа в районе города Иртах. Среди бойцов никто не пострадал. В ходе обыска было обнаружено несколько гильз.
לוחמי צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר שמונה מבוקשים ברחבי יהודה ושומרון ובחטיבת הבקעה והעמקים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 21, 2023
בעיר שכם ובכפרים בית אומר וחוסאן נעצרו ארבעה מבוקשים. בעיר חברון עצרו הכוחות מבוקש נוסף, איתרו והחרימו אקדח אוויר, תחמושת ומחסנית>> pic.twitter.com/7ELYfsSlgt