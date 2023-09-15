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Рейд ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: конфискованы винтовки М-16
15.09.2023 12:59 Алина Груднева

Рейд ЦАХАЛа в Иудее и Самарии: конфискованы винтовки М-16

В ночь на 15 сентября ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ провели очередную контртеррористическую операцию в Иудее и Самарии.

По словам представителя Армии обороны Израиля, были конфискованы две винтовки М-16 в городе Калькилия.

Во время операции силы безопасности подверглись нападению. В них бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ были применены средства для разгона демонстраций.

"Один разыскиваемый подозреваемый задержан, конфискованное оружие передано ШАБАКу для дальнейшего расследование. Потерь среди наших сил нет", - сказано в заявлении.

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