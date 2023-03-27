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Рейд ЦАХАЛа под Иерихоном: первые подробности
27.03.2023 16:21 Алина Груднева

Рейд ЦАХАЛа под Иерихоном: первые подробности

Появились первые подробности сегодняшнего рейда Армии обороны Израиля в лагере беженцев Акабат-Джабер недалеко от Иерихона.

Как стало известно, израильские военные арестовали подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Им оказался отец террористов, устроивших нападение на ресторан на перекрестке Альмог около месяца назад.

ЦАХАЛ пока что не комментирует детали операции. Подробности, как ожидается, будут обнародованы позже.

Напомним, что в ходе рейда произошли столкновения и перестрелка с палестинцами. Информация о раненых среди израильских военных не поступала.
 

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