Рейд ЦАХАЛа в Дженине показали с воздуха

Армия обороны Израиля показала кадры с воздуха, сделанные в ходе сегодняшней контртеррористической операции в Дженине.



На видео видео, как палестинцы открывают огонь и бросают взрывчатку с крыш в израильских военных.



По данным ЦАХАЛа, 100-я эскадрилья ВВС и подразделение 9900, подчиненное Управлению военной разведки (АМАН), участвовали в отслеживании вооруженных палестинцев во время рейда.



IDF publishes aerial footage taken by the 100 Squadron of Palestinians opening fire and hurling firebombs and explosives from rooftops during the raid this morning in Jenin. pic.twitter.com/bUsQpNMSm1