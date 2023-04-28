



Рейд ЦАХАЛа в Дженине: новые подробности

Днем, 28 апреля, в ходе рейда сил безопасности в Дженине был задержан подозреваемый в незаконной торговле оружием.



Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источник в ЦАХАЛе.



Уточняется, что в ходе рейда произошло несколько перестрелок. В солдат ЦАХАЛа было брошено взрывное устройство.



По предварительным данным, пострадавших среди военнослужащих нет. Арабские СМИ сообщают, что один палестинец получил ранение в руку и спину.