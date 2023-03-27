



Рейд ЦАХАЛа под Иерихоном: арестован член ХАМАСа

В понедельник, 27 марта, ЦАХАЛ и ШАБАК в рамках совместной операции арестовали подозреваемого, который помогал скрыться отряду террористов, совершивших обстрел на перекрестке Альмог.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Рейд проводился в лагере беженцев Акабат-Джабер недалеко от Иерихона. Уточняется, что в ходе операции был задержан 50-летний Ваал Хафез Авидат. Ранее он уже отбывал наказание в израильской тюрьме.



Уточняется, что подозреваемый связан с террористической организацией ХАМАС. Он является отцом двух террористов, совершивших обстрел на перекрестке Альмог 28 января.



"Отряд террористов был нейтрализован 6 февраля 2023 года. Ваал подозревается в содействии сокрытию отряда террористов и поощрении их для проведения дополнительных атак", - сказано в сообщении ЦАХАЛа.



По словам военных, в ходе рейда бойцы окружили дом подозреваемого, призвали его выйти и вели огонь по окрестностям до тех пор, пока тот не сдался. В это время десятки палестинцев бросали в солдат камнями. В ответ были применены средства для разгона беспорядков. Среди бунтовщиков были раненые.



Подозреваемого передали ШАБАКу для дальнейшего допроса. Информация о ранениях среди военнослужащих не поступала.

