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Рейд ЦАХАЛа недалеко от Хавары: десятки пострадавших бунтовщиков
16.09.2023 13:39 Алина Груднева

Рейд ЦАХАЛа недалеко от Хавары: десятки пострадавших бунтовщиков

В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ провел масштабный рейд в палестинской деревне недалеко от Хавары, которая стала рассадником террора в последнее время.

В ходе операции бойцы подверглись нападению.

В итоге были применены меры для разгона беспорядков, в которых участвовали десятки человек.

Палестинский "Красный полумесяц" сообщает о том, что в результате столкновений около 6 человек пострадали из-за слезоточивого газа. Армия обороны Израиля ситуацию пока что не комментирует.
 

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