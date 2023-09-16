



Рейд ЦАХАЛа недалеко от Хавары: десятки пострадавших бунтовщиков

В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ провел масштабный рейд в палестинской деревне недалеко от Хавары, которая стала рассадником террора в последнее время.



В ходе операции бойцы подверглись нападению.



В итоге были применены меры для разгона беспорядков, в которых участвовали десятки человек.



Палестинский "Красный полумесяц" сообщает о том, что в результате столкновений около 6 человек пострадали из-за слезоточивого газа. Армия обороны Израиля ситуацию пока что не комментирует.

