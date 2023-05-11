



Реховот: завтра занятий не будет

Завтра, 12 мая, в Реховоте, пострадавшего из-за массированного ракетного обстрела, занятий не будет.



Некоторые учебные заведения будут проводить уроки дистанционно.



В настоящее время мэр города проводит оценку ситуации с представителями муниципалитета.



В настоящее время ведется работа над тем, чтобы удовлетворить все потребности пострадавших, их семей и всех жильцов здания, в которое угодила ракета.



Инженеры все еще проверяют возможность обрушения дома. Жителям посоветовали к нему не приближаться. По последним данным, 13 пострадавших эвакуированы в больницу.



