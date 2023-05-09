



Регев: только сильной рукой мы победим террор

Министр транспорта Мири Регев прокомментировала операцию ЦАХАЛа "Щит и стрела" в Газе.



Соответствующее заявление она сделала по итогам заседания военно-политического кабинета по поводу ситуации в сфере безопасности.



"Как сказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Мы находимся в середине кампании, и мы готовы к любому сценарию. Я говорю нашим врагам — не связывайтесь с нами". Только сильной рукой мы победим терроризм", - подчеркнула она.



Ожидается, что в ближайшее время Нетаниягу и министр обороны Йоав Галант сделают официальные заявления относительно ситуации.

