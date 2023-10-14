



Реформистское движение в Иране высмеяло поддержку ХАМАС

Демонстрация поддержки Газы на семинаре по шиитскому религиоведению в Тегеране выразилась в общей фотографии “деятелей религиозных наук”.



Веб-сайт, связанный с Мехди Карруби, бывшим спикером иранского парламента, принадлежащим к реформистскому движению в Иране, написал по поводу общего фото: ”Они даже не готовы встать на защиту Палестины.



Они умеют только писать лозунги и вызывать гибель членов исламской нации”.



Об этом сообщает телешрам-канал Abu Ali Express.

