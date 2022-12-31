Реакция ХАМАСа на антиизраильское решение ГА ООН
ХАМАС отреагировал на решение Генассамблеи ООН провести голосование по поводу антиизраильской резолюции.
Об этом сообщает Ynet.
"Это голосование присоединяется к длинной череде международных решений, которые еще не приняты, и станет практическим шагом, оказывающим давление на оккупацию", - сказано в заявлении.
В ХАМАСе отметили, что пока США выступают в качестве партнера Израиля и "прикрывают" его, международные решения ничего не значат.
В террористической организации добавили, что "официальные дипломатические решения Палестинской автономии проистекают из ее неспособности по-настоящему противостоять" Израилю и "слабости" его системы.