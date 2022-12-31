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Реакция ХАМАСа на антиизраильское решение ГА ООН
31.12.2022 13:44 Алина Груднева

Реакция ХАМАСа на антиизраильское решение ГА ООН

ХАМАС отреагировал на решение Генассамблеи ООН провести голосование по поводу антиизраильской резолюции.

Об этом сообщает Ynet.

"Это голосование присоединяется к длинной череде международных решений, которые еще не приняты, и станет практическим шагом, оказывающим давление на оккупацию",  - сказано в заявлении.

В ХАМАСе отметили, что пока США выступают в качестве партнера Израиля и "прикрывают" его, международные решения ничего не значат.

В террористической организации добавили, что "официальные дипломатические решения Палестинской автономии проистекают из ее неспособности по-настоящему противостоять" Израилю и "слабости" его системы.
 

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