



Реакция ХАМАСа на антиизраильское решение ГА ООН

ХАМАС отреагировал на решение Генассамблеи ООН провести голосование по поводу антиизраильской резолюции.



Об этом сообщает Ynet.



"Это голосование присоединяется к длинной череде международных решений, которые еще не приняты, и станет практическим шагом, оказывающим давление на оккупацию", - сказано в заявлении.



В ХАМАСе отметили, что пока США выступают в качестве партнера Израиля и "прикрывают" его, международные решения ничего не значат.



В террористической организации добавили, что "официальные дипломатические решения Палестинской автономии проистекают из ее неспособности по-настоящему противостоять" Израилю и "слабости" его системы.

