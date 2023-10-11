



Разведка США: атака ХАМАС удивила иранских лидеров

Соединенные Штаты собрали разведданные, показывающие, что ключевые иранские лидеры были удивлены беспрецедентными нападениями на Израиль со стороны палестинской исламистской группировки ХАМАС в Израиле, сообщила в среду газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.



Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил во вторник, что у США нет подтверждения причастности Ирана к атаке.



“Мы ежедневно разговариваем с нашими израильскими коллегами по этому вопросу. Мы просматриваем наши разведывательные данные, чтобы узнать, есть ли у нас какая-либо дополнительная информация по этому вопросу”, – сказал он.



Правительство Германии заявило, что в настоящее время не имеет веских доказательств прямого участия Ирана в нападении ХАМАС на Израиль.