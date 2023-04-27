



Разработчики лазерного оружия: скоро израильтяне забудут о сиренах



Маген Ор - это следующий шаг в системе противоракетной обороны Израиля: лазерная система, которая может "сварить" ракеты, снаряды или беспилотники на расстоянии, и при этом с нулевой стоимостью по сравнению с "Железным куполом".



Она сможет перехватывать ракеты из Газы еще до того, как они пересекут линию границы, и в то время, когда граждане будут крепко спать. Над этим проектом работают около ста инженеров из управления исследований, разработок и проектирования компании Rafael, и он может стать реальностью уже в следующем году, сообщает издание Калькалист.



На данном этапе израильтяне могут только мечтать о реальной безопасности, на которую нацелено видение одного из разработчиков системы перехвата ракет с помощью мощного лазера, оптического щита, разработка которого ускоряется в эти дни в рамках подготовки к его развертыванию на юге страны.



Один из разработчиков говорит: "Я хочу, чтобы мы достигли такой ситуации, которая приведет противника в полное отчаяние. Пусть он поймет, что у нас есть лазерные перехватчики, развернутые там, где это необходимо, что враг стреляет в нас чем хочет, но все это мгновенно перехватывается и взрывается, почти в момент самого запуска, задолго до того, как он достигнет израильской территории и будет угрожать кому-то или чему-то здесь. В этой ситуации нам, возможно, даже не придется включать в тылу "Цева Адом". Зачем человеку из Сдерота просыпаться среди ночи, чтобы бежать в убежище, если мы уже перехватили угрозы задолго до того, как они пересекли границу? Для нас речь идет о полном отрицании возможностей противника".



Более сотни инженеров из подразделения Rafael по исследованиям, разработкам и проектированию (R&D) в настоящее время прокладывают путь к созданию первого варианта оперативного “светового щита”, который позволит перехватывать такие угрозы, как минометные мины, ракеты, противотанковые ракеты, беспилотники и различные объекты с точностью лазера, со скоростью света . "В настоящее время мы находимся на пиковой стадии полного развития системы", - сообщает главный инженер, доктор Йохай, который работает над созданием лазерной ПРО уже 17 лет.



После такого продолжительного периода разработки, с многими успехами и провалами все вдруг начинает складываться в одну картинку в проекте доктора Йохая и его сотрудников в Rafael, и некоторые из плодов многолетнего труда уже находятся на расстоянии вытянутой руки.



По его словам, "мы проводим важный и масштабный демонстрационный эксперимент, чтобы доказать целесообразность устранения угроз и использования технологических возможностей, разработанных за многие годы. В одном из следующих конфликтов мы выведем систему в поле, возможно, это будет в "Страж Стен 2" или "Страж Стен 3". Мы будем получать ее данные в реальных сценариях, и вернемся в наши лаборатории с реальной картиной поля боя, проанализируем цифры и увидим, как у нас идут дела. Это не ноль и не единица. Эта система, как и "Железный купол", является самообучающейся системой, постоянно совершенствующейся. Сегодня, например, возможности "Железного купола" совершенно иные, чем во время его первого развертывания 12 лет назад, и так будет с "Маген Ор"".



Уже около двух десятилетий оборонная промышленность пытается разработать эффективные технологии, которые позволили бы перехватывать ракеты лазером, и последовательность достижений и прорывов, произошедших за последние пять лет, делает это возможным.



По крайней мере, на первых этапах своей жизни Маген Ор будет работать вместе с "Железным куполом". В последние дни компания Rafael отметила 12 лет с момента первого оперативного перехвата этой системой. Разделение труда будет четким. В то время как "Железный купол" обнаружит запуск в сторону Израиля, компьютер системы будет в миллисекунды анализировать траекторию полета ракеты, рассчитывать траекторию, углы, скорость и высоту, и, сделав вывод о предполагаемом месте падения, решать, перехватить ее или позволить ей упасть на открытой местности. В сценарии его боевого срабатывания мощный энергетический удар от светового щита может сделать с неуправляемой ракетой то, что до сих пор делала с ней дорогая ракета-перехватчик.