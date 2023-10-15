Разговор с жителем Газы: ХАМАС отобрал вещи и ключи от машины
Появилось очередное свидетельство того, что террористическая организация ХАМАС не дает жителям Газы эвакуироваться с севера на юг.
Соответствующий разговор с одним из жителей опубликовала Армия обороны Израиля.
Уточняется, что офицер разведки поговорил с жителем Джабалии относительно эвакуации.
"В разговоре житель утверждает, что ХАМАС конфисковал личные вещи и ключи от машин у людей. Это еще одно свидетельство того, что террористическая организация ХАМАС активно препятствует эвакуации палестинцев на юг", - сообщили военные.
מצורף תיעוד של שיחה בין קצין מודיעין של יחידה 504 לבין תושב ג׳באליה. בשיחה התושב מעיד שחמאס החרימו מהאנשים במחסה בו הוא נמצא את הציוד האישי ואת מפתחות הרכב.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023
זוהי עוד הוכחה לכך שארגון הטרור חמאס מונע באופן אקטיבי מאזרחיו להתפנות ולעבור דרומה כדי להגן על עצמם: pic.twitter.com/ECqlVMQMRt