



Разговор с жителем Газы: ХАМАС отобрал вещи и ключи от машины

Появилось очередное свидетельство того, что террористическая организация ХАМАС не дает жителям Газы эвакуироваться с севера на юг.



Соответствующий разговор с одним из жителей опубликовала Армия обороны Израиля.



Уточняется, что офицер разведки поговорил с жителем Джабалии относительно эвакуации.



"В разговоре житель утверждает, что ХАМАС конфисковал личные вещи и ключи от машин у людей. Это еще одно свидетельство того, что террористическая организация ХАМАС активно препятствует эвакуации палестинцев на юг", - сообщили военные.