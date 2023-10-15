Новости » Арабо-израильский конфликт
Разговор с жителем Газы: ХАМАС отобрал вещи и ключи от машины
15.10.2023 11:28 Алина Груднева

Разговор с жителем Газы: ХАМАС отобрал вещи и ключи от машины

Появилось очередное свидетельство того, что террористическая организация ХАМАС не дает жителям Газы эвакуироваться с севера на юг.

Соответствующий разговор с одним из жителей опубликовала Армия обороны Израиля.

Уточняется, что офицер разведки поговорил с жителем Джабалии относительно эвакуации.

"В разговоре житель утверждает, что ХАМАС конфисковал личные вещи и ключи от машин у людей. Это еще одно свидетельство того, что террористическая организация ХАМАС активно препятствует эвакуации палестинцев на юг", - сообщили военные.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы