



Разговор с Блинкеном: что потребовал Аббас у США

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с председателем Палестинской Автономии Махмудом Аббасом.



Как отмечает Jerusalem Post, это был первый разговор Блинкена с Аббасом после того, как Биньямин Нетаниягу одержал победу на выборах.



В ходе беседы Аббас повторил свое требование, чтобы Соединенные Штаты оказали давление на Израиль, чтобы тот прекратил его "преступления против палестинского народа", "включая блокады, внесудебные казни, снос домов и строительство поселений".



По данным палестинской прессы, Блинкен сказал Аббасу, что администрация США прилагает усилия, чтобы урегулировать ситуацию.