



Раввин Ди, потерявший жену и дочерей: убийца — продукт сломленной культуры

Британско-израильский раввин Лео Ди, чья жена и две дочери были убиты в результате стрельбы в Иорданской долине в пятницу, выступил с заявлением.



“Я позвонил Люси. Нет ответа. Я позвонил Майе. Нет ответа. Я позвонил Рине. Нет ответа. Потом я увидел пропущенный звонок от Майи в 10:52”, — говорит он на пресс-конференции.



“Я не заметил ее звонка. Я не взял трубку. Ощущение, что она звонила мне во время инцидента, а я не мог с ней поговорить, вернется и будет преследовать меня какое-то время. Но, увы, наша семья из семи человек теперь состоит из четырех человек“, - сказал он.



Ди говорит, что не может быть морального оправдания убийству, независимо от причины. Он сетует на то, что “врожденная способность различать добро и зло постепенно утрачивается человечеством”.



Убийца его семьи, по его словам, является “продуктом сломанной культуры, которая не делает различий между добром и злом”.



“Помните Люси, Майю и Рину”, — попросил он.

