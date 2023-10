Расстреливали биотуалеты: новые кадры бойни на фестивале в Реим

Появились новые кадры, на которых запечатлены зверства террористов, устроивших бойню на музыкальном фестивале в Негеве, недалеко от Реим.



Видео было снято на нательную камеру одним из убийц.



Судя по кадрам, террористы расстреливали людей, спрятавшихся в биотуалетах.



Напомним, что к настоящему моменту обнаружено около 260 тел погибших в результате бойни на фестивале. Неизвестное количество людей ХАМАС взял в заложники и вывез в Газу.

