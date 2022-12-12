



Рассказ тюремщицы ШАБАСа, обвиненный в романе с террористом

В израильских социальных сетях стремительно распространяется информация о том, что тюремщица ШАБАСа “крутила роман” с осужденным террористом в то время, как он отбывал свой срок.



В социальных сетях были опубликованы ее имя и личные данные - и девушка решила рассказать свою версию в эфире шоу Цинор.



בלעדי: טענו שהיא ניהלה רומן עם מחבל ושעברה להתגורר אצלו בכפר. כעת הסוהרת ששמה ותמונותיה פורסמו בעמודים הכי גדולים ברשת מגיבה לראשונה ״הכל שקרים. אני אומרת לכל החיילות אל תתגייסו לשב״ס. לא נתנו לי גב. הרסו לי את החיים״ pic.twitter.com/OnfLEMN6u8 — בר שם-אור Bar Shem-Ur (@Bar_ShemUr) December 11, 2022

В сетях утверждали, что у нее был роман с террористом и что она переехала жить к нему в деревню. Теперь охранница, чье имя и фотографии были опубликованы на самых популярных страницах в сети, впервые реагирует: "Это все ложь. Я говорю всем женщинам-солдатам: не вступайте в Армию обороны Израиля. Они меня не поддержали. Они разрушили мою жизнь".Скандал начался с публикации в газете Гаарец в сентябре этого года. Журналисты утверждали, что террориста Народного Фронта Освобождения Палестины из Восточного Иерусалима видели в кампании одной из его тюремщиц после освобождения.На прошлой неделе популярный израильский блоггер Цель опубликовал заблюренную фотографию тюремщицы. Затем фотографии тюремщицы были опубликованы на популярных пабликах Телеграм.Сама тюремщица утверждает: Я видела его один раз в Тверии и сказала: Шалом. Это был первый и единственный раз. Больше ничего не было. Не было никакой связи с этим заключенным. Я - обычная тюремщица. У нас не было никаких контактов”.В то же время, тюремщица не отрицает, что “помогла” заключенному”, который “испытывал определенные трудности”. Это запрещено инструкциями ШАБАСа - и ее отстранили от службы.