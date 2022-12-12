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Рассказ тюремщицы ШАБАСа, обвиненный в романе с террористом
12.12.2022 09:22 Аркадий Бочаровский

Рассказ тюремщицы ШАБАСа, обвиненный в романе с террористом

В израильских социальных сетях стремительно распространяется информация о том, что тюремщица ШАБАСа “крутила роман” с осужденным террористом в то время, как он отбывал свой срок.

В социальных сетях были опубликованы ее имя и личные данные - и девушка решила рассказать свою версию в эфире шоу Цинор.
 



В сетях утверждали, что у нее был роман с террористом и что она переехала жить к нему в деревню. Теперь охранница, чье имя и фотографии были опубликованы на самых популярных страницах в сети, впервые реагирует: "Это все ложь. Я говорю всем женщинам-солдатам: не вступайте в Армию обороны Израиля. Они меня не поддержали. Они разрушили мою жизнь".

Скандал начался с публикации в газете Гаарец в сентябре этого года. Журналисты утверждали, что террориста Народного Фронта Освобождения Палестины из Восточного Иерусалима видели в кампании одной из его тюремщиц после освобождения.

На прошлой неделе популярный израильский блоггер Цель опубликовал заблюренную фотографию  тюремщицы. Затем фотографии тюремщицы были опубликованы на популярных пабликах Телеграм.

Сама тюремщица утверждает: Я видела его один раз в Тверии и сказала: Шалом. Это был первый и единственный раз. Больше ничего не было. Не было никакой связи с этим заключенным. Я - обычная тюремщица. У нас не было никаких контактов”.

В то же время, тюремщица не отрицает, что “помогла” заключенному”, который “испытывал определенные трудности”. Это запрещено инструкциями ШАБАСа - и ее отстранили от службы.

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