



Рассказ инспектора муниципалитета, нейтрализовашего террориста



Портал ynet опубликовал рассказ инспектора патрульного отряда Села мэрии Тель-Авива, нейтрализовашего террориста на улице Нахалат Биньямин в Тель-Авиве.



Инспектор рассказал: "Мы с напарником ехали по Алленби, свернули налево в сторону Монтефиоре и заметили подозрительного человека, стоящего на углу улицы Нахалат Биньямин", - рассказал инспектор. "Когда мы к нему подъехали, он не смотрел нам в глаза. Это и вызвало у нас подозрение. Мы повернули на тротуар, чтобы его проверить. Первым шел мой напарник, я с мотоциклом - за ним.



"Моему напарнику удалось остановить мотоцикл, и в это время подозреваемый достал из-за спины пистолет и начал стрелять в него. Я достал свой пистолет и выстрелил в него. Он также попытался выпустить пару пуль в меня, но не попал. Я преследовал его до тех пор, пока он не упал. когда он упал, у него также упал и пистолет. В этот момент я прекратил стрельбу, встал рядом с ним с оружием, чтобы он не продолжал двигаться, и вызвал спасательные силы, чтобы они позаботились о моем друге".



На вопрос, что вызвало подозрения инспекторов, он сказал: "То, что он не смотрел нам в глаза, то, что у него на спине была большая сумка, то, что он стоял несколько секунд, пока мы стояли с мотоциклами".