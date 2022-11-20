



"Расширение поселений - адекватный ответ на терроризм"

Лидер "Яадут А-Тора", депутат Ицхак Голдкнопф нанес визит семье Тамира Авихая - одного из погибших в результате теракта на въезде в Ариэль.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"У меня разрывается сердце, когда я вижу семью покойного Тамира, убитого злым человеком только за то, что он был евреем. Наш долг как представителей общественности - действовать любыми путями, чтобы укрепить безопасность наших братьев в поселениях. Как я заявлял во время предвыборной кампании, я поддержу любую подобную инициативу", - заявил депутат.



Ицхак Голдкнопф подчеркнул: "Расширение еврейских поселений - это адекватный ответ на кровавый терроризм, который стремится вытеснить нас с земли наших предков".