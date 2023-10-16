



Раскрыты имена еще восьми павших солдат ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля раскрыла имена еще восьми солдат, павших в боях с террористами с начала войны, 7 октября.



Таким образом, число героических погибших военных возросло до 299. Среди них:



Майор в отставке Офир Эрез, 57 лет, из Суфы.



Офицер (в отставке) Амит Вакс, 48 лет, из Нетив-ха-Асара.



Сержант (резерв) Офир Мордехай Ярон, 51 год, из Маген.



Сержант (резерв) Боаз Авраам, 61 год, из Нир-Ицхака.



Сержант (в отставке) Надав Амикам, 39 лет, из Кфар-Аза.



Сержант. (резрев) Идо Кесласи, 23 года, солдат спецподразделения "Маглан", из кибуца Харель.



Сержант Шалев Даган, 20 лет, боец Голани, из Кирьят-Яма.



Капрал Лиэль Вайнштейн, 19 лет, повар 282-го артиллерийского полка, из Нетании.