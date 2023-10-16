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Раскрыты имена еще восьми павших солдат ЦАХАЛа
16.10.2023 18:29 Алина Груднева

Раскрыты имена еще восьми павших солдат ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля раскрыла имена еще восьми солдат, павших в боях с террористами с начала войны, 7 октября.

Таким образом, число героических погибших военных возросло до 299. Среди них:

Майор в отставке Офир Эрез, 57 лет, из Суфы.

Офицер (в отставке) Амит Вакс, 48 лет, из Нетив-ха-Асара.

Сержант (резерв) Офир Мордехай Ярон, 51 год, из Маген.

Сержант (резерв) Боаз Авраам, 61 год, из Нир-Ицхака.

Сержант (в отставке) Надав Амикам, 39 лет, из Кфар-Аза.

Сержант. (резрев) Идо Кесласи, 23 года, солдат спецподразделения "Маглан", из кибуца Харель.

Сержант Шалев Даган, 20 лет, боец Голани, из Кирьят-Яма.

Капрал Лиэль Вайнштейн, 19 лет, повар 282-го артиллерийского полка, из Нетании.

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