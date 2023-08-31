



Раскрыто имя погибшего на КПП Маккабим солдата-репатрианта

Армия обороны Израиля раскрыла имя погибшего в результате автомобильного теракта на КПП Маккабим близ Модиина солдата-репатрианта.



"20-летний сержант Максим Молчанов переехал из Украины в город Герцлия. Он был военнослужащим 282-й бригады и погиб сегодня утром, 31 августа, в результате теракта рядом с контрольно-пропускным пунктом Маккабим", - сообщает ЦАХАЛ.



Он был повышен до звания сержант посмертно. Семью Молчанова уже оповестили о его гибели.