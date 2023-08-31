Новости » Арабо-израильский конфликт
Раскрыто имя погибшего на КПП Маккабим солдата-репатрианта
31.08.2023 20:25 Алина Груднева

Раскрыто имя погибшего на КПП Маккабим солдата-репатрианта

Армия обороны Израиля раскрыла имя погибшего в результате автомобильного теракта на КПП Маккабим близ Модиина солдата-репатрианта.

"20-летний сержант Максим Молчанов переехал из Украины в город Герцлия. Он был военнослужащим 282-й бригады и погиб сегодня утром, 31 августа, в результате теракта рядом с контрольно-пропускным пунктом Маккабим", - сообщает ЦАХАЛ.

Он был повышен до звания сержант посмертно. Семью Молчанова уже оповестили о его гибели.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы