



Раскрыта террористическая ячейка, планировавшая теракты в Израиле

ШАБАК разоблачил террористическую ячейку, планировавшую совершить теракты в Израиле.



Информация об этом была разрешена к публикации 8 августа.



Террористы планировали, в том числе, устроить обстрел с территории Ливана. Расследование вели ШАБАК совместно с ЦАХАЛом в течение нескольких месяцев.



В итоге, было арестовано несколько палестинцев, проживающих в Иудее и Самарии. Уточняется, что они планировали совершить нападения на израильтян. Руководил ячейкой Алам Кааби из Шхема, который является представителем НФОП. В настоящее время он проживает в Ливане.



Среди задержанных оказался его родственник Мурад Кааби, житель лагеря беженцев в Шхеме.