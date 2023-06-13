



Раненый в теракте в Самарии поделился подробностями произошедшего

Израильтянин, получивший ранение в результате теракта в Самарии, поделился подробностями произошедшего.



Он рассказал порталу Ynet, что в момент нападения террористов разговаривал по телефону.



"Я стоял на перекрестке, говорил по телефону, а потом проехала машина, и в меня выстрелили", - отметил пострадавший.



Он находится в состоянии средней степени тяжести. Раненого доставили в больницу "Гилель Яффе" в Хадере. Он признался, что успел выстрелить в ответ, прежде чем террористы скрылись на своей машине.



"Я достал пистолет и выстрелил в сторону скрывающейся машины. Они продолжали движение, стреляя по пути по другим транспортным средствам", — сказал он.



Между тем, представитель ЦАХАЛа подтвердил информацию о том, что из пяти раненых, четверо оказались военными. Они получили легкие травмы.



Все пострадавшие проходят лечение в больнице. Их семьи были уведомлены о произошедшем.



