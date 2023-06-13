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Раненый в теракте в Самарии поделился подробностями произошедшего
13.06.2023 19:11 Алина Груднева

Раненый в теракте в Самарии поделился подробностями произошедшего

Израильтянин, получивший ранение в результате теракта в Самарии, поделился подробностями произошедшего.

Он рассказал порталу Ynet, что в момент нападения террористов разговаривал по телефону.

"Я стоял на перекрестке, говорил по телефону, а потом проехала машина, и в меня выстрелили", - отметил пострадавший.

Он находится в состоянии средней степени тяжести. Раненого доставили в больницу "Гилель Яффе" в Хадере. Он признался, что успел выстрелить в ответ, прежде чем террористы скрылись на своей машине.

"Я достал пистолет и выстрелил в сторону скрывающейся машины. Они продолжали движение, стреляя по пути по другим транспортным средствам", — сказал он.

Между тем, представитель ЦАХАЛа подтвердил информацию о том, что из пяти раненых, четверо оказались военными. Они получили легкие травмы.

Все пострадавшие проходят лечение в больнице. Их семьи были уведомлены о произошедшем.

 

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