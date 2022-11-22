



Раненый в теракте требует уволить врача, купившего пирожные террористу



Элиягу Дайян, получивший месяц назад тяжелые ранения в результате нападения в Иерусалиме, обратился в Министерство здравоохранения и больницу "Хадасса Эйн-Карем" с требованием уволить врача-специалиста, который поддерживал террориста, ударившего его ножом, и покупал ему пирожные "Роладин", пока он находился в больнице.



Нападение произошло около месяца назад возле станции скоростного трамвая в районе Гиват ха-Царфатит. Террорист, 16-летний Мухаммад Абу Катиш из Анаты, ударил Элиягу ножом и побежал на футбольное поле, где его ранил иг пистолета полицейский.



Во время госпитализации Абу-Катиша в больнице "Хадасса" доктор Ахмед Махаджана выразил поддержку террористу, сфотографировался с ним и купил ему пирожные из отделения "Роладин" в медицинском центре.



Элиягу Дайян, который был тяжело ранен в результате нападения с ножом, сказал: "Невероятно, что пока я лежал в больнице с ножевыми ранениями, врач "Хадассы" баловал террориста и угощал его пирожными из "Роладина". Я требую, чтобы Министерство здравоохранения вмешалось". Представители больницы сообщили 12-му каналу, что после этого серьезного инцидента началось обсуждение вопроса о продолжении работы врача-специалиста.