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Раненый в Тель-Авиве - инспектор мэрии, террорист нейтрализован его товарищем
05.08.2023 19:28 Аркадий Бочаровский

Раненый в Тель-Авиве - инспектор мэрии, террорист нейтрализован его товарищем


Террорист открыл огонь по инспекторам патруля городской безопасности тель-авивского муниципалитета. 

Инспекторы открыли ответный огонь и нейтрализовали его. 

Один инспектор тяжело ранен. Он был эвакуирован в критическом состоянии находятся в реанимации больницы Ихилов.

По словам пресс-секретаря муниципалитета Тель-Авива, террорист вызвал подозрение у патруля  муниципалитета “Села”, находившихся в районе нападения. Они подошли к нему, он достал пистолет и выстрелил одному из них в голову. Второй нейтрализовал его. Группа MADA оказывает помощь раненому террористу.
 

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