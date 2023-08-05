



Раненый в Тель-Авиве - инспектор мэрии, террорист нейтрализован его товарищем



Террорист открыл огонь по инспекторам патруля городской безопасности тель-авивского муниципалитета.



Инспекторы открыли ответный огонь и нейтрализовали его.



Один инспектор тяжело ранен. Он был эвакуирован в критическом состоянии находятся в реанимации больницы Ихилов.



По словам пресс-секретаря муниципалитета Тель-Авива, террорист вызвал подозрение у патруля муниципалитета “Села”, находившихся в районе нападения. Они подошли к нему, он достал пистолет и выстрелил одному из них в голову. Второй нейтрализовал его. Группа MADA оказывает помощь раненому террористу.

