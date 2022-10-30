



Раненый в результате теракта: Офер Охана, работал волонтером-медиком 34 года

Медик, пострадавший в результате жестокой перестрелки возле Кирьят-Арбы - Офер Охана, 50 лет, волонтер организации Хацала Ле Ло Гвулот. Его семья просит молиться за его выздоровление.



В результате нападения были ранены еще четыре человека, один из которых, мужчина около 50 лет, скончался от ран в больнице "Хадасса" Эйн-Керем.



Состояние остальных раненых легкое, один из них - палестинец, который не является подозреваемым и был эвакуирован Красным Полумесяцем на палестинские территории.