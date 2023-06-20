



Раненый израильтянин рассказал о ликвидации террориста на заправке

Израильтянин, который застрелил одного из террористов, напавших на заправочную станцию ​​возле поселения Эли в Самарии, и был ранен в перестрелке, рассказал о случившемся. Об этом пишет The Times of Israel.



“Я побежал к машине и бросился на заправку”, – рассказывает журналистам с больничной койки Морел Никель, член гражданского патруля безопасности поселка Эли.



“Я заметил одного из террористов возле серого Subaru. Внутри сидел мужчина, и эта тварь открыла по нему огонь”, — говорит он. “Мы начали стрелять друг в друга. Я попал в него, он ранил меня, к моему огорчению”.



“Я продолжал стрелять в него, пока он не упал. Он все еще двигался. У этих зверей явно больше одной души. Я выпустил еще одну пулю, и он перестал двигаться. Слава Богу, я в порядке. Ничего серьезного не пострадало”, – говорит он.



Он отмечает, что один из лечивших его врачей был арабом, и связывает это со вчерашним инцидентом, когда футбольные болельщики высмеяли игрока национальной сборной и назвали его террористом.



"Я в порядке. Я получил отличное лечение здесь. Одного из лечивших меня людей звали Мохаммед. Вчера был футбольный матч между Израилем и Андоррой. Один из израильских игроков, Мохаммед Абу Фани, получил всевозможные оскорбительные насмешки. Мы должны понимать, что не они наши враги. Эти арабы нам не враги. Они могут быть нашими друзьями”, – говорит он.



“Но, к моему сожалению, их много, много, много – и я не проверял это статистически – я думаю, что это большинство – большинство наши враги, они ненавидят нас и хотят нас убить, и убивают. Будет следующая атака”, – говорит он, призывая к упреждающим ударам по террористам.



“Не нужно ждать, пока кто-нибудь возьмет в руки пистолет и убьет людей, а потом убивать его. Это наша страна, включая Иудею и Самарию. Они убивают нас. Почему мы должны ждать?” – считает Никель.”Они хотят убить нас. Они сделают все, чтобы добиться этого. Мы должны убить их до того, как они это сделают”.