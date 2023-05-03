



Рамадан прошел, Аднан умер, впереди - День Накбы

Через две недели палестинцы будут отмечать День Накбы - в григорианскую годовщину основания Государства Израиль, 15 мая. Через несколько дней после этого Иерусалим отметит свой праздник традиционным шествием с флагами. Это будет следующий вызов безопасности Государства Израиль.



После месяца Рамадан, после теракта в Тель-Авиве, когда был убит итальянский турист, после теракта в Иорданской долине, где были убиты Люси, Майя и Рина Ди, после “очередного витка эскалации” связанного со смертью в тюрьме террориста Хадера Аднана, оборонное ведомство проводит совещания по оценке ситуации с учетом предстоящих событий. Политические источники сообщили, что на данный момент нет никаких конкретных предварительных предупреждений.



День Иерусалима традиционно отмечается маршем флагов, во время которого участники марша проходят через Иерусалим, чтобы отметить день воссоединения города в ходе Шестидневной войны. Два года назад в разгар Дня Иерусалима началась операция "Страж Стен", в ходе которой израильские города подверглись массированному ракетному обстрелу из Газы, а израильские арабы устроили мятежи и линчи.



В прошлом году марш прошел через мусульманский квартал, несмотря на возражения министров в правительстве Беннета-Лапида. Несмотря на предупреждения ХАМАСа об эскалации военных действий в преддверии самого дня, марш прошел относительно спокойно.



Тогдашний премьер Нафтали Беннет объявил заранее, что, учитывая уроки, извлеченные из прошлогоднего марша, марш 2022 года пройдет по своему обычному маршруту, в том числе через улицу Хагай в мусульманском квартале. Полиция предупредила, что марш состоится, а Южное командование ЦАХАЛа было готово в случае необходимости отреагировать на события в Газе, что и произошло, когда были запущены зажигательные шары.



На этот раз решать вопрос придется правительству Нетаниягу-Смотрича-Бен Гвира, и члены правительства уже уведомили Нетаниягу, что они не примут никаких изменений в первоначальном маршруте марша. С момента вступления в должность министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир придерживался политики обеспечения свободы передвижения евреев по Старому городу. Сейчас Бен Гвир также дал указания "полиции обеспечить, чтобы марш прошел по своему [обычному] маршруту, а не как в последние годы".



Что касается Дня Накбы, то в дополнение к обеспечению общественного порядка полиция планирует ввести запрет на флаг ООП. Полиция привела пример своих действий в этом направлении в День Независимости, когда полиция сняла флаги в Мегиддо, Назарете и других местах.



Примечательно, что в последние годы День Накбы не привел к каким-либо масштабным инцидентам. В то время как подготовка полиции к маршу с флагами ожидается только ближе к дням, считающимся "взрывоопасными", система безопасности уже несколько недель занимается подготовкой к дням этого месяца, в основном в Иудее и Самарии и, конечно же, в Газе. Что касается марша с флагами, то представители оборонного ведомства заявили газете "Исраэль Ха Йом": "Каждый год мы заранее знаем, что это событие особенно взрывоопасно. Поэтому мы заранее готовим планы на этот случай, рассматривая целый ряд возможных событий".



Бюро премьер-министра также еще не провело оценку ситуации в преддверии Дня Иерусалима. В соответствии с графиком, сначала проводится встреча с министром Бен Гвиром; только после этого, если потребуется, оценка будет проведена с Нетаниягу.



Необычно то, что в течение нескольких месяцев оборонный истеблишмент особенно беспокоила возможность того, что антиизраильская активность может вспыхнуть сразу на нескольких фронтах. Политические источники в Иерусалиме сообщили "Исраэль Ха Йом", что они надеются, что "праздник в городе пройдет спокойно, и террористические элементы не разожгут огонь войны".